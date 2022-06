Terremoto oggi Macerata M 1.4/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Rieti

In questo sabato 18 giugno 2022 andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto avvenute oggi in Italia e non solo. Stando a quanto specificato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra e classifica i vari movimenti tellurici sparsi per il globo, l’ultimo terremoto significativo è stato quello localizzato nella serata di ad Accumoli, in provincia di Rieti.

E’ stata una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuta di preciso alle ore 20:19 e registrata con un epicentro avente coordinate geografiche pari a 42.6970 gradi di latitudine, 13.2510 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto, Cittareale e Acquasanta Terme, paesi che spesso e volentieri nominiamo su queste pagine, essendo in una zona ad alta intensità sismica. Nella giornata di oggi non si sono invece registrate scosse di terremoto particolarmente rilevanti, anche se qualche evento tellurico c’è stato.

TERREMOTO OGGI A MACERATA E RIETI, I DETTAGLI INGV

Alle ore 2:40 della notte passata un sisma è stato segnalato dall’Ingv a 2 chilometri a sud est di Fiordimonte, in provincia di Macerata (nelle Marche). In quel caso l’evento è stato di magnitudo 1.4 gradi sulla scala Richter, avente coordinate geografiche pari a 43.0220 gradi di latitudine, 13.1060 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare.

In zona i paesi di Fiastra, Pievebovigliana, Pieve Torina, Acquacanina e Muccia, mentre la città più vicina è risultata essere Foligno, distante 33 chilometri, con Perugia a 59. Poco dopo la mezzanotte di oggi, alle ore 00:10, un’altra scossa sempre lieve a cinque chilometri a est di Cittareale, in provincia di Rieti. Un evento tellurico di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter con un ipocentro di 16 chilometri. Ovviamente, vista la loro magnitudo molto lieve, tutte e tre le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

