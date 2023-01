Terremoto oggi Macerata M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Udine

Per scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, in Italia, andiamo come sempre a consultare il bollettino aggiornato live da parte dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo l’Ingv, l’ultimo evento tellurico è stato quello registrato nella regione Marche, precisamente a due chilometri a nord ovest della località di Sarnano, in provincia di Macerata.

Si è trattato di una scossa di terremoto molto lieve, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, localizzata nel cuore della notte passata, alle ore 1:28 fra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 43.0480 gradi di latitudine, 13.2780 di longitudine, e una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare, mentre, stando a quanto localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Gualdo, Cessapalombo, Bolognola, San Ginesio e Acquacanina, tutti paesi della provincia di Macerata. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Foligno, distante 48 chilometri, con Teramo più staccata a 56 e quindi Ancona a 66 chilometri di distanza. Il terremoto di oggi a Macerata non ha causato danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI M 2.0 A UDINE: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che vi riportiamo oggi anche quella avvenuta nella tarda serata di ieri a nove chilometri di distanza da Forni di Sopra, in provincia di Udine. Si è trattato in questo caso di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter registrata poco dopo le undici di ieri sera, di preciso alle ore 23:01.

In questo caso le coordinate geografiche sono state 46.3460 gradi di latitudine, 12.5590 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre le località in zona individuate dalla Sala Sismica INGV-Roma sono state Claut, Forni di Sotto, Cimolais, Erto e Casso e Andreis, tutte della provincia di Pordenone tranne Forni che invece si trova nell’udinese. Proprio Pordenone è risultata essere la città più vicina al sisma, ad una distanza di 44 chilometri, seguita da Udine a 61.

