Terremoto oggi Macerata M 1.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Scopriamo insieme anche oggi, sabato 4 marzo 2023, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Come si legge sul bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato registrato a 4 chilometri a sud est di Monte Cavallo, in provincia di Macerata (regione Marche). Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle ore 3:03 della notte passata, fra venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2023.

L’epicentro è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9610 gradi di latitudine, 13.0170 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Visso, Preci, Pieve Torina, Ussita e Fiordimonte, località della provincia di Macerata e Perugia, visto che il sisma è avvenuto a cavallo delle due regioni, Umbria e Marche. La città più vicina è invece risultata essere Foligno, distante 25 chilometri dall’epicentro, con Terni a 54 e Perugia alla stessa distanza.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 1.5: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi nella regione Umbria, di preciso a 4 chilometri a sud della località di Montefalco, nel perugino. L’evento tellurico è stato di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto di preciso alle ore 1:19, nel cuore della notte passata. Le sue coordinate geografiche sono state 42.8590 gradi di latitudine, 12.6400 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni limitrofi individuati sono stati Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Bevagna, Gualdo Cattaneo e Trevi.

Foligno, anche in questo caso, è risultata essere la città più vicina all'epicentro, con Terni più staccata a 33 chilometri, quindi Perugia a 34 e infine Viterbo a 66. Da segnalare infine una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7 gradi avvenuta alle ore 7:41 di stamane in Nuova Zelanda. Le scosse di terremoto avvenute oggi ed elencate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altri movimenti tellurici importanti.











