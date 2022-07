Terremoto oggi Macerata M 1.6/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Cuneo e Palermo

Anche in questa domenica 17 luglio 2022 si rinnova l’appuntamento con il bollettino terremoto oggi, che ci consente di fare il punto sugli eventi tellurici che sono stati riscontrati in Italia e in tutto il mondo nel corso della giornata. Sino a questo istante, stando a quanto riportato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello localizzato a un chilometro a sud-est di Bolognola, in provincia di Macerata. Il sisma è stato registrato alle 3.12 della mattinata odierna e ha avuto magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 42.9900 gradi di latitudine e 13.2320 gradi di longitudine, con una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI PORDENONE M 3.2/ Ingv ultime notizie, tremano anche le Eolie

Stando a quanto specificato dalla sala sismica INGV di Roma, tra i Comuni più vicini all’epicentro troviamo Acquacanina, Sarnano, Fiastra, Ussita, Amandola, Montefortino, Gualdo, Castelsantangelo sul Nera, Fiordimonte, Montemonaco, Visso, Cessapalombo, Pievebovigliana, San Ginesio, Comunanza, Pieve Torina, Camporotondo di Fiastrone, Caldarola, Penna San Giovanni, Smerillo, Monte San Martino, Sant’Angelo in Pontano, Muccia, Montegallo, Montefalcone Appennino, Monte Cavallo, Belforte del Chienti e Preci.

Terremoto oggi Rieti M 1.7/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.8 in Ecuador

TERREMOTO OGGI NELLE PROVINCE DI CUNEO E DI PALERMO

Altre due scosse di terremoto oggi si sono verificate nelle province di Cuneo e di Palermo. Partendo dal sisma in Piemonte, vi diciamo che ha avuto luogo a 2 chilometri a est di Sanfrè alle 3.08, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter e con coordinate geografiche pari a 44.7550 gradi di latitudine e 7.8290 gradi di longitudine, con una profondità di 50 chilometri. Il movimento tellurico è stato localizzato a 30 chilometri a sud-est di Moncalieri, a 34 chilometri a ovest di Asti, a 37 chilometri a sud-est di Torino, a 46 chilometri a nord-est di Cuneo, a 65 chilometri a ovest di Alessandria, a 72 chilometri a nord-ovest di Savona, a 95 chilometri a ovest di Genova e a 99 chilometri a sud-ovest di Novara.

Terremoto oggi Rieti M 3.2/ Ingv ultime notizie, sciame sismico a Forlì

Stessa intensità (magnitudo 1.5) per il terremoto che ha colpito oggi Pollina (un chilometro a est di Palermo) alle 2.15. L’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 37.9920 gradi di latitudine, 14.1620 gradi di longitudine e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato individuato a 56 chilometri a nord di Caltanissetta, a 58 chilometri a est di Bagheria, a 71 chilometri a est di Palermo, a 91 chilometri a nord-est di Agrigento, a 98 chilometri a ovest di Acireale e a 98 chilometri a nord-ovest di Catania.











© RIPRODUZIONE RISERVATA