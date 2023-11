Terremoto oggi Macerata M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Fermo

E’ giovedì 16 novembre 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Partiamo da quella localizzata dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in provincia di Macerata, precisamente a un chilometri ad est di Monte Cavallo, nelle Marche. Il sisma è stato leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 43 minuti.

Le sue coordinate geografiche, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.9970 gradi di latitudine, 13.0200 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Pieve Torino, Fiordimonte, Pievebovigliana, Visso e Muccia. La città più vicina all’epicentro è risultata essere Foligno, distante 26 chilometri, con Perugia più staccata a 53, quindi Terni a 57.

TERREMOTO OGGI FERMO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata sempre nella regione Marche ma in questo caso in provincia di Fermo, lungo la Costa Marchigiana Fermana. Il sisma ha avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato poco prima dell’alba di oggi, alle ore 4 e 44 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.2380 gradi di latitudine, 13.9240 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere che in zona sono stati localizzati i comuni di Porto Sant’Elpidio, Pedaso, Civitanova Marche, Altidona e Fermo, ma la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Ancona, distante 53 chilometri dall’epicentro, con Teramo più staccata a 67, quindi Montesilvano a 83, poi Pescara a 89 e infine Fano a 99. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, in caso di altri movimenti tellurici importanti saremo pronti ad aggiornarvi tempestivamente sempre su questa pagina.

