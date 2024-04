Terremoto oggi Macerata M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L’Aquila

Andiamo a fare il punto anche oggi, venerdì 5 aprile 2024, su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore in Italia e non solo. Come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale web sempre aggiornato, l’ultimo evento tellurico è quello che è stato registrato a un chilometro a sud ovest di Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

Terremoto a Taiwan, il "segreto" dei pochi crolli/ "Energia dissipata in modo distribuito sulla struttura"

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 5:08 di oggi, venerdì 5 aprile 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 42.8870 gradi di latitudine, 13.1410 di longitudine e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che ha localizzato lo stesso movimento tellurico. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro sono stati individuati i comuni di Ussita, Visso, Preci, Norcia, Bolognola e Montemonaco, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al terremoto è risultata essere Foligno, distante 36 chilometri, con Teramo a 53, quindi Terni a 54 e infine L’Aquila a 63.

Terremoto oggi Catania M 1.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

TERREMOTO OGGI INGV RIETI, ECCO TUTTI I DETTAGLI

L’Ingv ha segnalato anche un’altra scossa di terremoto oggi, precisamente quella avvenuta nella regione Lazio, a otto chilometri ad est di Borgorose, in provincia di Rieti. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 1:01 fra giovedì 4 e venerdì 5 aprile 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.1700 gradi di latitudine, 13.3210 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Masse d’Albe, Magliano de’ Marsi, Scurcola Marsicana e Sante Maria. L’Aquila, distante 21 chilometri, è risultata essere la cittadina con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, davanti a Tivoli a 49 chilometri, quindi Guidonia Montecelio a 53, Teramo a 63 e infine Velletri a 70.

Terremoto Campi Flegrei oggi/ Due scosse ravvicinate di M 2.9 e 3.2: numerose segnalazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA