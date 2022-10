Terremoto oggi Macerata M 2.0/ Ingv ultime notizie, forte scossa nelle Filippine

E’ mercoledì 26 ottobre 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto come sempre su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate recentemente nel nostro Paese. Secondo le segnalazioni dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico ‘importante’ è stato quello registrato a sei chilometri da Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Il sisma è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato stamane all’alba, precisamente alle ore 4:42, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.0780 gradi di latitudine, 12.8750 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Nocera Umbra, Sefro, Valtopina, Fiuminata e Muccia, località della provincia di Perugia e del maceratese, visto che il terremoto di oggi è avvenuto a cavallo fra le due regioni, Umbria e appunto Marche. La città più vicina è risultata essere Foligno, distante 19 chilometri, con Perugia più staccata a 40 e quindi Terni a 60, mentre a livello di danni o di feriti non si è verificato nulla di rilevabile.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI MESSINA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Italia, di preciso lungo la Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, all’1:44 fra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.2970 gradi di latitudine, 15.3380 di longitudine e una profondità di 168 chilometri sotto il livello del mare. Venetico, Villafranca Tirrena, Torregrotta, Milazzo e Valdina i comuni nella zona dell’epicentro, mentre Messina è risultata la città più vicina al sisma, distante 22 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 34, quindi Acireale a 78 e infine Catania a 91. Da segnalare anche una forte scossa di terremoto registrata pochi minuti fa nelle Filippine, un evento di magnitudo 6.4 gradi sulla scala Richter che ha provocato la chiusura dell’aeroporto internazionale, e almeno 26 feriti. Il terremoto è stato localizzato a 5 miglia dalla città di Lagayan, nella provincia di Abra, con una profondità di 7 miglia.

