Terremoto oggi Macerata M 2.0/ Ingv ultime scosse, sismi anche a Crotone e Albi

Sono numerose le scosse di terremoto che si sono verificate nella mattinata di oggi, per l’esattezza tre, tutte più o meno ravvicinate. L’ultima è quella accaduta alle ore 8:46 nelle Marche, in provincia di Macerata. Come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento ha avuto una magnitudo pari a 2.0 gradi sulla scala Richter, con coordinate geografiche di 43.12 gradi di latitudine e 13.19 di longitudine. La profondità, invece, è stata di 8 km sotto il livello del mare. Il sisma, che non ha provocato alcun danno ne ferito vista la sua lieve entità, ha riguardato da vicino i comuni di Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Fiastra e Acquacanina. A livello di città, invece, segnaliamo Teramo, Perugia, Ancona e Foligno in un raggio massimo di 70 km dall’epicentro. Altra scossa alle ore 8:25 di oggi nella costa calabrese in provincia di Crotone.

NUMEROSE SCOSSE DI TERREMOTO QUEST’OGGI

In questo caso la magnitudo è stata di 2.2 gradi sulla scala Richter, e l’ipocentro si è verificato in quel di Cirò Marina, con una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. L’evento ha interessato da vicino paesi che spesso e volentieri hanno tremato in questi ultimi giorni, leggasi Cirò, Crucoli, Melissa, Strongoli, Carfizzi, San Nicola dell’Alto, Terravecchia e Umbriatico,. Crotone, Catanzaro, Lamezia Terme e Cosenza sono invece le città dislocate più vicine all’epicentro di cui sopra. Anche in questo caso il sisma non ha provocato danni ne feriti. La stessa zona ha tremato alle ore 8:08 con una magnitudo di 2.0 gradi, nonché all’una e sedici della scorsa notte, sempre con la stessa magnitudo. Infine segnaliamo un terremoto avvenuto alle ore 23:59 di ieri sera in provincia di Catanzaro, sempre in Calabria, nel comune di Albi. Anche questa zona sta registrando continui tremori negli ultimi giorni, e l’ultimo sisma ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi.

