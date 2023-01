Terremoto oggi Macerata M 2.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Pesaro

E’ giunto il momento anche oggi, sabato 14 gennaio 2023, di scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, ma anche le principali avvenute oltre i confini nazionali. Secondo quanto comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è stato quello registrato di preciso a Monte Cavallo (magnitudo 2.2 gradi), in provincia di Macerata, alle ore 8:30 di questa mattina. Un’altra scossa è stata segnalata lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro, dove è stata segnalata una scossa lieve, con una magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico, come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, è avvenuto di preciso alle ore 4:16 della notte passata, fra venerdì 13 e sabato 14 gennaio 2023, ed è stato localizzato di preciso in una zona con coordinate geografiche di 43.9510 gradi di latitudine, 13.2850 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Fano, distante 24 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Pesaro più staccata a 30, quindi Ancona a 42, Rimini a 59 e infine Cesena a 86. La scossa di terremoto, l’ennesima nel giro di due mesi registrata lungo la costa marchigiana, non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti, anche perchè lo stesso terremoto di oggi è stato localizzato in mare aperto, lontano dalla terraferma, cosa che ha ulteriormente attutito i suoi lievi effetti.

TERREMOTO OGGI ISERNIA M 1.3: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto registrata oggi, anche in questo caso lieve, è quella avvenuta a due chilometri a est di Colli a Volturno, località della provincia di Isernia, nella regione Molise. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato alle ore 2:01 della notte passata, localizzato in una zona con coordinate geografiche di 41.5910 gradi di latitudine, 14.1270 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Fornelli, Montaquila, Macchia d’Isernia, Rocchetta a Volturno e Scapoli, stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati i comuni più vicini all’epicentro, mentre a livello di città si segnala Caserta, distante 60 chilometri, con Anversa a 69 e infine Giugliano in Campania a 74. Anche questo secondo terremoto registrato oggi, come prevedibile, non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

