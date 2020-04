Terremoto oggi Macerata M 2.4/ Ingv ultime scosse: doppio sisma nelle Marche

Andiamo a scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto avvenute oggi nella nostra nazione. L’ultima è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche come Ingv, alle ore 6:39 della mattinata di oggi, mercoledì 1 aprile 2020. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, registratasi a due chilometri ad est di Ripe San Ginesio, un comune situato nella provincia di Macerata, nelle Marche. Le coordinate geografiche precise del sisma sono state 43.14 di latitudine, 13.4 di longitudine, e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto in questione ha interessato i numerosi comuni limitrofi, come ad esempio Loro Piceno, Colmurano, Sant’Angelo in Pontano, Montappone, Urbisaglia, Massa Fermana e San Ginesio. Ancona e Teramo sono invece state le due città più vicine all’epicentro, distanti all’incirca una cinquantina di chilometri.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI A LORO PICENO

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata registrata sempre in provincia di Macerata, questa volta nei pressi del comune di Loro Piceno. L’evento sismico è stato segnalato dalla Sala Ingv in Roma alle ore 4:51 della notte appena passata, quella fra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile, ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, quindi, decisamente lieve. L’evento tellurico ha avuto un ipocentro di 18 chilometri, ed è stato localizzato a quattro chilometri di distanza da quello di cui sopra, con epicentro in Ripe San Ginesio. Segnaliamo infine un’ultima scossa avvenuta nella tarda serata di ieri in Toscana. Alle ore 22:34 un sisma ha interessato il comune di Comano (provincia di Massa) con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter, e una profondità di 18 chilometri. In tutti e tre i terremoto registrati nelle ultime ore, ed elencati qui sopra, non si sono verificati danni a edifici o strade, ne tanto meno dei feriti.



