Terremoto oggi Macerata M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Tirreno

E’ venerdì 14 aprile 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali registrate in Italia. Come sempre facciamo affidamento sull’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che tramite il suo bollettino aggiornato live ha segnalato un sisma avvenuto a quattro chilometri a ovest di Serrapetrona, in provincia di Macerata, nella regione Marche.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 1:18 fra giovedì 13 e venerdì 14 aprile 2023. Le coordinate geografiche del terremoto sono invece state 43.1900 gradi di latitudine, 13.1450 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati San Severino Marche, Castelraimondo, Belforte del Chienti, Gagliole e Camerino. Le città con almeno 50mila abitanti localizzate nella zona del sisma sono invece state Foligno, Ancona e Perugia: il terremoto di oggi non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI MAR TIRRENO M 2.7: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto registrate oggi dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si segnala anche un movimento tellurico in mare aperto in quel del mar Tirreno Meridionale. In questo caso si è trattato di una scossa di 2,7 gradi di magnitudo, registrata sempre la notte passata, alle ore 2 e 5 minuti.

Come segnalato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinate geografiche del terremoto sono state 39.4430 gradi di latitudine, 15.5230 di longitudine, e una profondità di ben 241 chilometri sotto il livello del mare, quindi un ipocentro molto profondo che ha attutito di molto eventuali effetti in superficie. Essendo il terremoto di oggi verificatosi lontano dalla costa, nessun Comune è stato individuato in zona, mentre fra le città più vicine si segnala Cosenza a 65 chilometri di distanza, con Lamezia Terme più staccata a 86 chilometri. Anche in questo caso la scossa di terremoto non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti o delle vittime.

