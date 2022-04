Terremoto oggi Macerata M 2.6/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Grecia

Anche oggi, mercoledì 27 aprile 2022, andiamo ad analizzare quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia così come nel resto del mondo. Secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del BelPaese, l’ultimo movimento tellurico significativo è stato quello avvenuto a un chilometro a sud ovest di Sarnano, comune in provincia di Macerata, nelle Marche.

L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 2:07 della notte passata, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.0270 gradi di latitudine, 13.2960 di longitudine, e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare. Nella zona sono stati individuati i comuni di Gualdo, Bolognola, Amandola, San Ginesio e Cessapalombo. Le città più vicine sono invece risultate essere Foligno, Teramo e Ancona, distanti rispettivamente 49, 53 e 68 chilometri dall’epicentro. Sempre a Sarnano si è verificata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter pochi minuti prima, alle ore 2:04 di oggi.

TERREMOTO OGGI NEL MAR IONIO MERIDIONALE E IN GRECIA: I DETTAGLI INGV

Alle ore 4:42 di oggi, invece, è avvenuta una scossa di terremoto in mare aperto, nel mar Ionio meridionale, classificata dall’Ingv con un epicentro avente coordinate geografiche di 37.2750 gradi di latitudine, 15.8090 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare. Siracusa, distante 51 chilometri, è risulta essere la città più vicina, con Acireale a 68, Catania a 69, e Reggio Calabria più staccata a 94.

Da segnalare infine un violento terremoto avvenuto oggi in Grecia, in mare aperto, di magnitudo 5.2 gradi sulla scala Richter. Stando all’Ingv è avvenuto alle ore 4:51 di stamane, ed è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con le coordinate (lat, lon) 35.8330, 22.6120 ad una profondità di 20 km. Da segnalare infine due scosse di terremoto avvenute oggi alle ore 6:09 e 6:10 di stamane, in provincia di L’Aquila, precisamente presso il comune di Pizzoli, con una magnitudo rispettivamente di 2.2 e 2.1 gradi sulla scala Richter.

