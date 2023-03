Terremoto oggi Macerata M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 10 marzo 2023, andiamo a scoprire quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate nel nostro Paese. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato a riguardo un sisma in località Pollenza, in provincia di Macerata, nella regione Marche. Il sisma è stato di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter ed è avvenuto alle ore 3:12 della notte passata, fra giovedì 9 e venerdì 10 marzo 2023.

Le coordinate geografiche del terremoto di oggi sono state 43.2780 gradi di latitudine, 13.3240 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma. I comuni in zona, invece, sono stati Treia, Tolentino, Appignano e Urbisaglia, tutte località della provincia di Macerata. Ancona, distante 41 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, con Foligno a 62 chilometri e quindi Fano a 68.

TERREMOTO OGGI PERUIGI M 2.3: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a sei chilometri a sud est di Umbertide, in provincia di Perugia. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1:36 di notte, classificato con un epicentro con coordinate geografiche di 43.2780 gradi di latitudine, 12.3840 di longitudine, ad una profondità di 9 km. Montone, Gubbio, Corciano e Pietralunga i comuni individuati vicini all’epicentro, mentre la città con almeno 50mila abitanti più prossima alla zona del sisma è stata Perugia, distante 19 chilometri, seguita da Foligno a 44 con Arezzo a 46.

Segnaliamo infine altre due scosse di terremoto avvenute oggi, una alle Isole Eolie di magnitudo 2.4 gradi alle ore 00 e 16 minuti e una a Melfi, in provincia di Potenza, di magnitudo 2.2 gradi alle ore 4:02. Tutte le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti, saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori eventi tellurici.











