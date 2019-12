Terremoto oggi Macerata M 2.6/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Messina

Una nuova scossa di terremoto si è verificata nelle scorse ore nella Marche, in provincia di Macerata. Stando a quanto specificato dai professionisti dell’Ingv, l’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo lieve, di 2.6 gradi sulla scala Richter, in quel di Castelsantangelo sul Nera, comune già più volte interessato in passato da scosse. L’evento è stato registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:19 della notte fra venerdì 20 e sabato 21 dicembre, con coordinate geografiche pari a 42.84 di latitudine, e 13.2 gradi di longitudine. Registrato anche l’ipocentro, la profondità, pari a 13 chilometri sotto il livello del mare. I comuni in cui il sisma è stato avvertito sono stati quelli di Norcia, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco, Ussita, Preci e Visso, mentre a livello di città segnaliamo la presenza di Foligno, Teramo, Terni e L’Aquila nel raggio di una cinquantina di chilometri.

TERREMOTO ANCHE NEL MAR IONIO MERIDIONALE

Nella notte appena passata è stato registrato un altro terremoto, questa volta più a sud, nel mar Tirreno meridionale. Di fronte allo stretto di Messina, fra la Sicilia e la Calabria, l’Ingv ha localizzato una scossa di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, le cui coordinate geografiche sono state di 38.4 gradi di latitudine, e 15.36 di longitudine, con una profondità di 108 km. Il sisma si è verificato al largo, e sono solamente due i comuni presenti in zona, leggasi Villafranca Tirrena e Spadafora. A livello di città, invece, Messina e Reggio Calabria distano precisamente dall’epicentro 29 e 41 km. Infine segnaliamo un’altra scossa nel sud Italia, questa volta leggermente più importante, di magnitudo 3.0 gradi. Il sisma è avvenuto in mare aperto, sotto lo stretto di Messina, alle ore 17:31 di ieri sera, venerdì 20 dicembre. In tutti e tre i casi, il terremoto non ha provocato danni a edifici o strade, ne tanto meno feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA