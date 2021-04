Terremoto oggi Macerata M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Foggia

Diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, e come sempre facciamo affidamento sul sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, per l’elenco completo. L’ultima e la più significativa è quella avvenuta nelle Marche, di preciso nel comune di San Ginesio, in provincia di Macerata. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter registrato all’alba, alle ore 5:12 di oggi, venerdì 30 aprile 2021.

Il terremoto è stato individuato in una zona geografica con coordinate pari a 43.09 gradi di latitudine e 13.34 di longitudine, con una profondità pari a 22 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma racconta di come i comuni che hanno avvertito la scossa di terremoto di oggi sono stati quelli di Gualdo, Sant’Angelo in Pontano, Ripe San Ginesio, Cessapalombo e Sarnano, mentre Foligno, Teramo e Ancona sono le città più vicine all’epicentro, posizionate in un raggio compreso fra i 54 e i 60 chilometri.

TERREMOTO OGGI MACERATA, TREMANO ANCHE FOGGIA E CATANIA

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi in Puglia, precisamente in quel di Manfredonia, in provincia di Foggia. Si è trattato in questo caso di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 4:18 della scorsa notte, e con una profondità di 13 chilometri sotto il livello marino.

Anche in questo caso l’evento è stato avvertito da numerosi comuni, a cominciare da Monte Sant’Angelo, passando per San Giovanni Rotondo, Mattinata, e arrivando fino a Zapponeta. A livello di città, invece, si segnala la presenza di Foggia e Cerignola a circa 40 chilometri dall’epicentro. Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto avvenuta oggi in Sicilia, precisamente nel Parco dell’Etneo, in località Sant’Alfio (provincia di Catania). Il sisma è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter con un ipocentro di 15 chilometri. La Sala Operativa INGV_OE riferisce che Milo, Giarre, Mascali, Zafferana Etnea e Santa Venerina, zona ad alta intensità sismica, hanno avvertito la scossa di oggi.

