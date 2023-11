Terremoto oggi Macerata M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

E’ mercoledì 15 novembre 2023 e come ogni giorno anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Partiamo, controllando come sempre il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dal movimento tellurico segnalato a un chilometro ad est di Monte Cavallo, in provincia di Macerata (regione Marche).

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 5:07 di stamane in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9930 gradi di latitudine, 13.0150 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. La magnitudo è stata di 2.9 gradi sulla scala Richter, e in zona sono stati individuati i comuni di Pieve Torina, Fiordimonte, Visso, Pievebovigliana, Serravalle di Chienti e Muccia. La città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del terremoto è risultata invece essere Foligno, distante 26 chilometri dall’epicentro, con Perugia a 53, quindi Terni a 57 e infine Teramo a 67.

TERREMOTO OGGI A POTENZA, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto registrata oggi a 4 chilometri a nord est di Corleto Perticara, in provincia di Potenza. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle ore 3:00 fra martedì 14 e mercoledì 15 novembre 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.4170 gradi di latitudine, 16.0650 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Guardia Perticara, Gorgoglione, Laurenzana, Cirigliano e Pietrapertosa, località della provincia di Matera e Potenza e proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina al terremoto, distante 33 chilometri, con Matera più staccata a 53, quindi Altamura a 62 e infine Andria a 92. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno feriti, saremo pronti ad aggiornare questa pagina nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori movimenti tellurici importanti.

