Terremoto oggi Macerata M 2.9/ Ingv ultime notizie, trema il comune di Sefro

Facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, tutti i movimenti tellurici superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter registrati dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nelle scorse ore è stato segnalato un sisma in quel di Sefro, in provincia di Macerata. Siamo nella regione Marche, una delle zone a maggiore intensità sismica d’Italia, e la scossa è stata di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter, un evento quindi non particolarmente significativo.

Il terremoto è stato registrato non oggi ma nella serata di ieri, precisamente alle ore 20:31, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 43.156 gradi di latitudine, 12.903 di longitudine, e una profondità, un ipocentro, di 70 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona vi sono i comuni di Fiuminata, Pioraco, Serravalle di Chienti, Nocera Umbra e Esanatoglia, tutti nella provincia di Macerata e Perugia, visto che il sisma è avvenuto a cavallo fra Marche e Umbria. A livello di città, infatti, si segnala la presenza di Foglino a 27 chilometri di distanza, quindi Perugia a 42, e più spostata Terni, distante 69 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI, TREMANO LE MARCHE E IL MAR TIRRENO MERIDIONALE: I DETTAGLI

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato anche una scossa di terremoto, sempre nella giornata di ieri, in quel del mar Tirreno meridionale, in mare aperto e lontano dalla terraferma. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo pari a 3.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche di 39.007 gradi di latitudine, 15.259 di longitudine e una profondità di 282 chilometri sotto il livello del mare, quindi decisamente profondo. Nelle vicinanze non è stato segnalato alcun comune, mentre la città più vicina è risultata essere Cosenza, in Calabria, distante 92 chilometri, con Lamezia Terme sempre a 92 chilometri dall’epicentro, e infine Messina a 94.

