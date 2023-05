Terremoto oggi Macerata M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Potenza

E’ giunto il momento di scoprire anche oggi, venerdì 12 maggio 2023, quali sono state le scosse di terremoto principali registrate in Italia dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Partiamo da quanto avvenuto di preciso a quattro chilometri da Ussita, in provincia di Macerata, dove si è verificato un sisma di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi L'Aquila M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

L’evento tellurico, segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1:41, nel cuore della notte passata, è stato localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9790 gradi di latitudine, 13.1160 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Nei pressi dell’epicentro sono stati individuati i comuni di Visso, Fiordimonte, Fiastra, Acquacanina e Pieve Torina, tutti della provincia di Macerata, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina è risultata essere Foligno, distante 34 chilometri, con Teramo e Terni più staccate a 60 chilometri.

Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Benevento

TERREMOTO OGGI A POTENZA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi si è verificata anche un’altra scossa di terremoto, quella situata a otto chilometri a nord est del Comune di Lauria, in provincia di Potenza. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2,7 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 3:02 fra giovedì 11 e venerdì 12 maggio 2022.

La Sala Sismica INGV-Roma ha comunicato le coordinate geografiche del sisma pari a 40.1000 gradi di latitudine, 15.8990 di longitudine, e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati nel giro di 20 chilometri sono stati Nemoli, Latronico, Castelsaraceno, Lagonegro e Castelluccio Superiore, tutti del potentino. Proprio Potenza è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 61 chilometri, con Matera più staccata a 87, quindi Cosenza a 95, Battipaglia a 96 e infine Altamura a 98. Le scosse di terremoto segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno feriti: come sempre saremo pronti ad aggiornavi in caso di eventuali nuovi movimenti tellurici importanti.

Terremoto oggi Crotone M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Campi Flegrei

© RIPRODUZIONE RISERVATA