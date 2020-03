Terremoto oggi Macerata M 3.3/ Ingv ultime scosse, trema anche la provincia di Lucca

Nella prima mattinata di oggi si è verificata una scossa di terremoto in provincia di Macerata, nelle Marche. Come comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto in località Monte Cavallo, con coordinate geografiche pari a 42.98 gradi di latitudine e 13.06 di longitudine. L’ipocentro, la profondità, è stata invece localizzata dai sismografi a 9 chilometri sotto il livello del mare. La scossa di oggi è stata di magnitudo 3.3 gradi sulla scala Richter, ed è stata registrata alle ore 5:49 di stamane, venerdì 20 marzo 2020. Numerosi i comuni nella zona che hanno avvertito l’evento, a cominciare da Visso, Fiordimonte, Pieve Torina, Ussita, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Muccia, Preci e Castelsantangelo sul Nera, paesi che spesso e volentieri nominiamo su queste pagine proprio a seguito di eventi tellurici. Al momento, comunque, non si segnalano danni ne tanto meno dei feriti.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI IN TOSCANA: TREMA ANCHE IL CATANZARESE

Altra scossa si è verificata quest’oggi in Toscana, precisamente in provincia di Lucca, nella nota località turistica di Camaiore. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, verificatosi alle ore 4:56 di questa mattina. Il terremoto è stato localizzato 4 chilometri sotto il livello del mare, ed ha riguardato da vicino i paesi di Massarosa, Stazzema, Pescaglia, Viareggio, Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi, Fabbriche di Vergemoli, Montignoso, Vecchiano e Lucca, comuni decisamente conosciuti perchè d’estate affollati di turisti italiani e stranieri. A livello di città, invece, Massa, Pisa, Carrara e Livorno sono quelle più vicine all’epicentro, dislocate in un raggio massimo di 40 chilometri. Anche in questo caso, comunque, non si segnalano danni ne feriti. Infine segnaliamo un’ultima scossa avvenuta nella serata di ieri, precisamente alle 20:47 di giovedì 19 marzo. Il terremoto è stato registrato in provincia di Catanzaro (Calabria), in località Palermiti, ed ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter.



