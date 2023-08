Terremoto oggi Macerata M 3.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Modena

Scopriamo insieme anche oggi, sabato 5 agosto 2023, quali sono state le principali sscosse di terremoto registrate in Italia e nel resto del mondo in queste ore. Stando a quanto si legge sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è quello che è stato localizzato a 8 chilometri da Cingoli (provincia di Macerata), alle ore 6:32 di oggi con una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato individuato a tre chilometri a ovest di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, in regione Calabria. Il sisma è stato lieve avendo avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.9640 gradi di latitudine, 15.9440 di longitudine e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, per un terremoto che si è verificato all’alba di oggi, precisamente alle ore 5 e 18 minuti. In zona sono stati individuati i comuni di Laino Castello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda e Mormanno, località della provincia di Cosenza e Potenza. Proprio quest’ultima è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 76 chilometri, con Cosenza più staccata a 79 e quindi Matera a 96.

TERREMOTO OGGI A MODENA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto molto lieve è stata registrata dall’Ingv non oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente a due chilometri a sud di Serramazzoni, in provincia di Modena, in Emilia Romagna. L’evento tellurico è stato localizzato alle ore 23:38 di ieri, venerdì 4 agosto 2023, e ha avuto una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche, come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.4050 gradi di latitudine, 10.7950 di longitudine, e una profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Pavullo nel Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Lama Mocogno e Castellarano, tutti paesi del modenese. Modena è risultata infatti la città più vicina all’epicentro, distante 29 chilometri dal sisma, con Reggio Emilia più staccata a 35, quindi Carpi a 43 e Bologna a 45.

