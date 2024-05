Terremoto oggi Macerata ML 2.5/ Ingv ultime notizie: ancora sciame sismico ai Campi Flegrei

Come ogni giorno, anche in questo lunedì 20 maggio l’Ingv ci restituisce il bollettino aggiornato con le scosse di terremoto di oggi. Nel report vengono infatti annotate tutte le scosse del giorno: andiamo allora ad analizzare quelle di questo 20 maggio. Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona a 2 km a Ovest di San Chirico Raparo in provincia di Potenza alle 02:58:53 ora italiana. L’epicentro del sisma ha coordinate geografiche latitudine 40.1900 e longitudine 16.0550 ed è stato registrato ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Nella notte nuovi terremoti hanno scosso i Campi Flegrei, già alle prese da tempo con il fenomeno del bradisismo. La prima è avvenuta alle 03:56:02 ora italiana ad una latitudine 40.8280 e longitudine 14.1330 e ad una profondità di 2 km. Questa scossa è stata registrata dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli ed è avvenuta a pochi km da Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Napoli, Calvizzano e altri paesini partenopei. Una seconda scossa di Md 2.0 è stata registrata alle 04:14:29.

In mattinata un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: a 2 km a Est di Montecassiano, a pochi km da Macerata, alle 08:14:02 ora italiana. La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma e ha coordinate geografiche latitudine 43.3630 e longitudine 13.4610 ad una profondità di 40 km. Nelle vicine si trovano i paesi di Montefano, Macerata, Recanati, Montelupone e Appignano mentre nelle vicinanze troviamo con almeno 50.000 abitanti le città di Ancona, Fano e Pesaro.

Sempre in mattinata, alle 08:50:23, una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei, questa volta di magnitudo Md 2.3 con coordinate geografiche latitudine 40.8240 e longitudine 14.1520 ad una profondità di 2 km. La scossa è avvenuta a 6 km da Pozzuoli e Quarto, a 7 da Bacoli e a 9 da Napoli, Monte di Procida e Marano di Napoli. Prosegue dunque con insistenza lo sciame sismico che ormai da mesi sta scuotendo la zona dei Campi Flegrei, con non poca paura per i cittadini.

