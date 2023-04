Terremoto oggi Malta ML 3.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche tra Grecia e Albania

Anche oggi, 25 aprile, la terra trema. Dopo i terremoti della giornata di ieri registrati alle Isole Eolie, nella notte tra il 23 e il 24 aprile fino alle 4.23 di notte, nella giornata di oggi in Sicilia non si sono registrate scosse in mattinata. Oggi, però, dobbiamo segnalare un terremoto registrato alle 00:34 di Magnitudo 3.8 al confine tra Grecia e Albania. La scossa è stata registrata dal centro INGV di Roma con latitudine 40.7030 e longitudine 20.9650 ad una profondità di 10 km. Nessun comune italiano è presente nel raggio di 20 km dall’epicentro e neppure città italiane con almeno 50.000 abitanti a 100 km dall’epicentro.

Un’altra scossa registrata nella giornata di oggi è avvenuta a Malta, alle 08:52, ore 10:52 italiane con coordinate geografiche latitudine 34.7230 e longitudine 14.9580 ad una profondità di 30 km. Il terremoto ha magnitudo ML 3.7. Anche in questo caso non si registra nessun comune italiano a 20 km dall’epicentro, così come nessuna città con almeno 50.000 abitanti.

Terremoto oggi: trema la terra anche alle Eolie

Nella giornata di ieri, alle Isole Eolie sono state registrate una serie di scosse, che arrivano dopo giorni concitati per la Sicilia, con vari terremoti registrati nelle zone di Catania e Siracusa. Le scosse dell’arcipelago sono state registrate tra il 23 e il 24 aprile, nella notte. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter ed è stato localizzato alle ore 00.53.

Come comunicato dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto coordinate geografiche 38.5110 gradi di latitudine, 14.5550 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune vicino è stato colpito dalla scossa mentre la città con più di 50.000 abitanti più vicina è Messina, distante 94 chilometri.

