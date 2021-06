Terremoto oggi Mantova M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa vicino a Mottegiana

Andiamo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Come sempre il nostro punto di riferimento rimane l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che classifica e analizza tutti i sismi registrati sul suolo italiano, e non solo. Nella giornata di oggi viene segnalato una sola scossa di terremoto nel Belpaese, leggasi quella avvenuta in Lombardia nella notte passata, fra domenica 20 e lunedì 21 giugno. Si tratta di un movimento tellurico di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter registrato dall’Ingv a cinque chilometri a nord est dalla località di Mottegiana, in provincia di Mantova.

L’evento ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 45.05 gradi di latitudine e 10.82 di longitudine, mentre la profondità è stata di 23 chilometri sotto il livello del mare, quindi, piuttosto superficiale. Diversi i comuni che hanno avvertito il sisma della scorsa notte, a cominciare da Bagnolo San Vito, passando da Pegognaga, quindi Borgio Virgilio, e arrivando fino a Suzzara e San Benedetto Po.

TERREMOTO OGGI A MANTOVA: SCOSSE ANCHE IN NUOVA ZELANDA E IN GRECIA

Il terremoto di oggi è stato registrato a 31 chilometri di distanza dalla località di Carpi e a 42 da Reggio Emilia, mentre Verona, Modena e Parma, distano rispettivamente 45, 46 e 47 chilometri. Il sisma non ha causato danni a cose o persone.

Decisamente più potente è stato il terremoto avvenuto oggi in Nuova Zelanda, un sisma che l’Ingv ha catalogato con una magnitudo di 6.1 gradi sulla scala Richter avvenuto in mare, non troppo distante dalle isole Kermadec. La scossa è stata registrata alle 13:14 ora italiana, le 23:14 locali, con coordinate geografiche di -30.4 di latitudine, -177.48 di longitudine e una profondità di 3 km. Infine segnaliamo un’altra scossa di terremoto registrata non in Italia, precisamente quella localizzata ieri la scorsa notte in Grecia. Alle ore 00:54 in Italia, l’1:54 locali, la terra vicino ad Atene ha tremato con una magnitudo di 4.0 gradi sulla scala Richter: anche in questo caso non si sono verificati danni.

