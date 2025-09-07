Terremoto oggi di magnitudo ML 2.0 nel Mar Adriatico, Ingv: le ultime scosse anche nelle province di Perugia e Forlì-Cesena, i dati e le informazioni

TERREMOTO OGGI, DALL’ADRIATICO IN UMBRIA

Non è emerso alcun elemento di preoccupazione finora dall’attività di monitoraggio dell’Ingv, con la scossa di terremoto oggi più forte che è quella di magnitudo ML 2.0 sulla scala Richter. Il sisma in questione è stato registrato al mattino, e più precisamente a due minuti dalle 8 di oggi, domenica 7 settembre 2025, nella zona centrale del Mar Adriatico.

L’epicentro è stato individuato a latitudine 43.2103, longitudine 14.3030 e ipocentro a 36 chilometri di profondità, dunque per intensità e punto, questa scossa non è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Infatti, il terremoto è stato localizzato in mare aperto, a ben 78 chilometri da Ancona, Teramo e Montesilvano.

L’ultima scossa di terremoto oggi registrata è, invece, quella di magnitudo ML 1.4 che è avvenuta a un chilometro da Borghi, in provincia di Forlì-Cesena, in particolare a latitudine 44.0243, longitudine 12.3418 e ipocentro ancor più profondo, a 44 chilometri. Invece, si può parlare di lieve sciame sismico per quanto accaduto nelle ultime ore in Umbria.

TERREMOTO OGGI, TRE SCOSSE NEL PERUGINO

In Umbria, infatti, sono state registrate tre scosse di terremoto di seguito, tutte in provincia di Perugia. La prima è stata di magnitudo ML 1.1 sulla scala Richter, quella più forte delle tre è stata la seconda, di magnitudo ML 1.3, a cui è seguita una 0.8 sulla scala Richter.

Nel primo caso l’epicentro è stato individuato a 5 chilometri da Monteleone di Spoleto, quella successiva a 2 chilometri da Campello sul Clitunno, la terza a 5 chilometri da Sellano. Per quanto riguarda invece l’orario, Ingv ha registrato la prima di queste alle 12:48, alle 13:35 la seconda e la terza dopo pochi secondi.

Rispetto a quest’ultima, quella che è stata registrata a 4 chilometri da Acquacanina, in provincia di Macerata, nelle Marche, ha avuto la stessa magnitudo. Dunque, l’intensità di tutte le scosse sismiche registrate oggi è stata lieve e non ha destato preoccupazione né a livello di popolazione né tra gli esperti incaricati del monitoraggio.