Terremoto oggi mar Adriatico M 2.3/ Ingv ultime notizie, trema anche la Sicilia

Nuovo appuntamento con il bollettino terremoto oggi anche in questo martedì 1 novembre 2022. Siamo pronti come sempre a eseguire una ricognizione approfondita degli eventi tellurici più significativi registratisi in Italia e nel resto del mondo. Oltre al violento sisma (magnitudo 5.1) che ha colpito la Calabria nella serata del 31 ottobre e di cui parliamo diffusamente in un altro articolo, segnaliamo che l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha ravvisato una scossa anche, nel mar Adriatico meridionale, di magnitudo pari a 2.3 gradi sulla scala Richter. Essa si è verificata alle 5.50, nella notte fra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022, e ha avuto coordinate geografiche pari a 41.6460 gradi di latitudine, 16.8370 gradi di longitudine, e una profondità di 10 km sotto il livello del mare.

Stando a quanto segnalato dalla sala sismica INGV di Roma, il terremoto di oggi è stato localizzato a 53 km a nord-est di Molfetta e di Bisceglie, a 54 km a nord-est di Trani, a 58 km a nord di Bari, a 59 km a nord-est di Barletta, a 61 km a nord di Bitonto, a 65 km a nord-est di Andria, a 76 km a est di Manfredonia, a 89 km a est di Cerignola e, infine, a 94 km a nord di Altamura. Nessun Comune italiano è stato rilevato in un raggio di 20 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI COSTA SICILIANA NORD ORIENTALE: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto oggi piuttosto significativa è stata individuata dalle apparecchiature INGV sulla costa siciliana nord orientale (Messina). In questo caso l’evento tellurico è stato contenuto, con una magnitudo di soli 2.0 gradi sulla scala Richter, e l’evento si è registrato alle 4.01 della notte passata, con coordinate geografiche pari a 38.3840 gradi di latitudine e 15.2120 gradi di longitudine e una profondità di 112 chilometri sotto il livello del mare.

La sala sismica INGV di Roma ha indicato entro 20 chilometri dall’epicentro il Comune di Milazzo (Messina), mentre le città con oltre 50mila abitanti sono ubicati a 37 km a nord-ovest di Messina, a 49 km a nord-ovest di Reggio Calabria, a 86 km a nord di Acireale e a 99 Km a nord di Catania.

