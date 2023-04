E’ venerdì 7 aprile 2023 e anche oggi, come ogni mattina, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia e non solo. Come riferito dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, meglio noto come Ingv, nella giornata di oggi è stato registrato un sisma nel mar Adriatico Centrale, lontano dalla terra ferma. Si è trattato di un evento tellurico avvenuto di preciso nella tarda serata di ieri, alle ore 22 e un minuto, e che ha avuto una magnitudo di 2,4 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi mar Adriatico M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

Le sue coordinate geografiche sono state 42.6290 gradi di latitudine, 16.0140 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, e ovviamente non si sono registrati danni ne feriti. Oggi è stato invece segnalata una scossa di Terremoto nel mar Tirreno Meridionale di magnitudo 2.2 gradi (ore 7:19), e una a Teramo alle ore 7:07 di stamane di magnitudo 2.0 gradi. L’Ignv ha segnalato anche una lieve scossa di terremoto nella regione Lazio, di preciso a cinque chilometri a sud ovest di Amatrice, in provincia di Rieti. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1,4 gradi sulla scala Richter, localizzato nel cuore della notte passata, alle ore 1 e 08 minuti fra giovedì 6 e venerdì 7 aprile 2023.

Rottweiler sbrana e uccide 53enne di Imperia/ Le urla disperate: “Salvatemi”

TERREMOTO OGGI RIETI E COSENZA: I DETTAGLI INGV

Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, le sue coordinate geografiche sono state 42.5900 gradi di latitudine, 13.2570 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Montereale, Cittareale, Capitignano, Campotosto e Accumoli, tutte località della provincia di Aquila e Rieti, essendo il sisma verificatosi a cavallo fra Lazio e Abruzzo. L’Aquila è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 29 chilometri, con Teramo a 38 e quindi Terni a 50.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Silvio Berlusconi reagisce alle cure: “E' un leone”

Segnaliamo infine un’altra scossa di terremoto molto lieve avvenuta oggi, leggasi quella accaduta a 3 chilometri da San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1,2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato alle 3 spaccate della notte scorsa. Le sue coordinate geografiche sono state 39.4020 gradi di latitudine, 16.1260 di longitudine e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare: non si sono registrati anche in questo caso danni o feriti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA