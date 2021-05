Terremoto oggi mar Adriatico M 2.5/ Ingv ultime notizie, tremano Bologna e Foggia

Sono tre le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, come segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’italiano. L’ultima scossa di terremoto, e nel contempo la più potente, è stata registrata meno di due ore fa, alle ore 8:44, e ancora una volta è stata localizzata presso il mar Adriatico Centrale, in mare aperto. Il sisma è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter e la zona dell’epicentro è quella che trema da ormai due mesi, leggasi 42.46 gradi di latitudine e 16.63 di longitudine, con una profondità, un ipocentro, di 2 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Tropea M 3.2/ Ingv ultime notizie, trema anche Firenze

Essendosi verificata in mare aperto, la scossa non è stata avvertita da nessun comune sulla terraferma, come specificato anche dalla Sala Sismica INGV-Roma. La seconda scossa di terremoto in ordine di tempo è stata registrata durante la notte passata, fra lunedì 24 e martedì 25 maggio alle ore 4:00. Ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata in Emilia Romagna, in provincia di Bologna, a tre chilometri ad est del comune di Alto Rene Terme. L’evento è stato individuato dall’Ingv in una zona con coordinate geografiche pari a 44.15 gradi di latitudine, 11.01 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa vicino a Spoleto

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO, SCOSSA ANCHE A BOLOGNA E FOGGIA

In questo caso i comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di Castel di Casio, Camugnano, Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, tutti nel bolognese, oltre a Sambuca Pistoiese, in provincia appunto di Pistoia. L’epicentro è infatti non troppo distante dalla nota cittadina toscana, 25 chilometri, con Prato che ne dista 30, e Firenze e Bologna a 45. Infine si segnala un’ultima scossa di terremoto in Puglia, un evento tellurico registrato alle ore 1:32 della scorsa notte avvenuto lungo la Costa Garganica, in provincia di Foggia. Il sisma ha avuto una profondità di 10 chilometri e una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Nella zona i comuni di Lesina, Isole Tremiti, San Nicandro Garganico e Poggio Imperiale, mentre la città più vicina è San Severo, a 33 km di distanza.

LEGGI ANCHE:

Terremoto in Cina, doppia scossa di M 6.4 e 7.4/ 3 morti, 27 feriti e numerosi danni

© RIPRODUZIONE RISERVATA