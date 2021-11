Terremoto oggi mar Adriatico M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema anche Enna

Ecco quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate oggi e nelle ultime ore in Italia, così come nel resto del mondo. L’istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, noto comunemente come Ingv, ha comunicato un sisma registrato precisamente in mare aperto, nell’Adriatico Centrale, una zona che nell’ultimo anno ha avuto una fortissima intensità sismica. Come sempre siamo di fronte alle coste di Abruzzo, Puglia e Molise, coordinate geografiche pari a 42.54 gradi di latitudine, 16.119 di longitudine e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato registrato alle ore 5:51 di oggi, attorno all’alba, e non ha interessato alcun comune in quanto avvenuto al largo, ben lontano dalla terraferma. Il sisma è stato di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter, e stando a quanto spiegato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non vi sono città limitrofe sempre per il motivo di cui sopra. Questo è stato l’ultimo ed unico fino ad ora terremoto registrato oggi in Italia, mentre va segnalata anche una scossa avvenuta alle ore 5:23 di stamane nell’oceano indiano, non troppo distante dal gigante asiatico, coordinate geografiche (lat, lon) -37.357, 51.231 ad una profondità di 1 km.

TERREMOTO OGGI MAR ADRIATICO, ENNA E OCEANO INDIANO: I DETTAGLI INGV

La scossa è stata di magnitudo 6.1 gradi sulla scala Richter, e fino ad ora non sono giunte notizie di danni o feriti. Infine segnaliamo un movimento tellurico registrato nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte (erano precisamente le 23:52), a quattro chilometri a sud del comune di Troina, in provincia di Enna (in Sicilia).

Il sisma ha avuto una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare, ed è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. In zona troviamo comuni che spesso e volentieri abbiamo nominato su queste pagine, come Gagliano Castelferrato, Cerami, Regalbuto, Agira e San Teodoro, tutte località in provincia di Enna.

