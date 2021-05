Terremoto oggi mar Adriatico M 3.5/ Ingv ultime notizie, continua lo sciame sismico

Sono state diverse le scosse di terremoto superiori alla magnitudo 2.0, verificatesi oggi in Italia o lungo il confine. Partiamo da quella più significativa, registrata per l’ennesima volta nel mar Adriatico Centrale. Si è tratta nel dettaglio, come riporta il portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di un sisma di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter, registrato stamane all’alba, precisamente alle ore 5:49. Il terremoto di oggi è stato localizzato come sempre in mare aperto, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.67 gradi di latitudine e 16.21 di longitudine, oltre ad avere un ipocentro, una profondità, di 9 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI PATERNÒ M 2.9/ Ingv ultime notizie, doppia scossa anche nell'Adriatico

Sempre nella stessa zona è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.4 gradi alle ore 11:20, poco più di un’ora fa. L’Ingv ha segnalato anche un movimento tellurico lungo il confine ad est, con la Slovenia, di magnitudo 2.6 gradi. Il sisma è stato registrato alle ore 5:29 di oggi, venerdì 7 maggio, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche di 45.98 gradi di latitudine e 14.48 di longitudine, con una profondità di 8 km, a circa 67 chilometri di distanza da Trieste e a un centinaio invece da Udine.

Terremoto oggi mar Adriatico M 3.4/ Ingv ultime notizie, trema anche Campobasso

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO, TREMA ANCHE CATANIA

Infine, segnaliamo un terremoto avvenuto non oggi ma nella giornata di ieri, in quel del Parco Etneo. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.4 gradi avvenuto a un chilometro a nord ovest del comune di Milo, in provincia di Catania, con una profondità di 16 chilometri e una magnitudo di 2.4 gradi. Il sisma è stato avvertito dai paesi di Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Giarre e Mascali, mentre le città più vicine all’epicentro sono state Acireale, Catania, Reggio Calabria e Messina, disposte in un raggio compreso fra i 15 e i 65 chilometri di distanza dall’epicentro. In tutti i casi segnalati, il sisma non ha provocato danni ne tanto meno dei feriti.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi mar Adriatico M 2.9/ Ingv ultime notizie, trema anche il Tirreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA