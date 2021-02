Terremoto oggi mar Adriatico M 3.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

Quali scosse di terremoto si sono verificate oggi in Italia? L’ultima è stata registrata poche ore fa, precisamente alle ore 6:28 in quel del mare Adriatico, lontano dalla costa. Come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato decisamente significativo, di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche di 42.5 gradi di latitudine e15.27 di longitudine, mentre la profondità è stata di 22 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo a quanto raccolto dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto di oggi non ha interessato alcun Comune, verificandosi lontano dalla terraferma, e la città più vicina è risultata essere Pescara, ma distante ben 87 chilometri dal sisma. Un altro terremoto è stato segnalato oggi nelle Marche, precisamente nella provincia di Macerata. Alle ore 2:11 della notte fra venerdì 12 e sabato 13 febbraio 2021, si è verificato un sisma a tre chilometri ad ovest da Sant’Angelo in Pontano, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE E NON SOLO: L’ELENCO COMPLETO

Il terremoto di oggi nelle Marche ha avuto coordinate geografiche pari a 43.11 gradi di latitudine e 13.36 di longitudine, mentre la profondità è stata di 22 chilometri sotto il livello del mare. In questo caso il terremoto è stato avvertito dai comuni limitrofi l’epicentro, a cominciare da San Ginesio, passando per Ripe, Gualdo, e arrivando fino a Colmurano e Penna San Giovanni. Le città più vicine alla zona del sisma sono invece state Foligno, Teramo, Ancona e Perugia, a distanza compresa fra i 56 e i 79 chilometri dall’epicentro. Da segnalare anche un altro sisma nel centro Italia, leggasi un terremoto di magnitudo 2.0 gradi in quel di Cittareale, in provincia di Rieti, registrato alle ore 1:48 della notte passata. Alle ore 4:48 di stamane, invece, un altro sisma di magnitudo 2.0 gradi si è verificato in Sicilia, a sei chilometri dalla località di San Teodoro (in provincia di Messina), mentre alle ore 3:51 l’ultimo terremoto di oggi segnalato dall’Ingv in quel di Ripabottoni, in provincia di Campobasso.



