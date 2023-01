Terremoto oggi mar Adriatico M 3.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pesaro

Anche oggi, 12 gennaio 2023, andiamo a vedere insieme quali sono state le scosse di terremoto più gravi che sono state registrate principalmente nel nostro Paese. Come si legge sul bollettino aggiornato dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un sisma è stato segnalato nel mar Adriatico Settentrionale alle ore 8:06 con una magnitudo di 3.7 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato invece segnalato lungo la costa marchigiana, nella solita provincia di Pesaro, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter. Sempre l’Ingv ha registrato un terremoto a San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone, nella regione Lazio. Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato la notte passata, alle ore 3:32, fra mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio 2023.

Il terremoto ha avuto come coordinate geografiche 41.7110 gradi di latitudine e 13.8160 di longitudine, oltre ad una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Settegrati, Gallinaro, Alvito, Opi e Piccinisco, tutte località del frusinate, ad eccezione di Opi che invece è in Abruzzo, in provincia dell’Aquila. La città più vicina è invece risultata essere Chieti, distante 77 chilometri dall’epicentro, con L’Aquila leggermente più staccata a 79, e infine Latina ad 80. La scossa di terremoto di oggi nel Lazio non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A BOLZANO M 1.7: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi in Trentino Alto Adige, precisamente a dodici chilometri a est di Campo Tures, in provincia di Bolzano. Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve, di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, avvenuta stamane all’alba, alle ore 4:56 di oggi, giovedì 12 gennaio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 46.9060 gradi di latitudine, 12.1060 di longitudine e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare. Valle Aurina, Valle di Casies, Gais, Rasun-Anterselva e Predoi, tutte località della provincia di Bolzano, sono stati i Comuni individuati nella zona dell’epicentro, mentre Bolzano, distante 73 chilometri, è risultata essere la città più vicina al sisma. Anche in questo caso non si sono verificati danni o feriti.

