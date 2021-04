Terremoto oggi mar Adriatico M 4.0/ Ingv ultime notizie: sciame sismico non si placa

Anche oggi si sono verificate una serie di scosse di terremoto nel Mar Adriatico Centrale, in mare aperto. Quella più forte, come puntualmente registrato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stata di magnitudo 4.0, segnalata alle ore 8:55 di oggi, giovedì 1 aprile 2021. Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, l’evento tellurico è stato identificato in una zona con coordinate geografiche pari a 42.67 gradi di latitudine e 16.19 di longitudine, mentre la profondità, così come nelle altre centinaia di scosse precedenti, è stata piuttosto superficiale, 10 chilometri sotto il livello del mare.

L’Ingv segnala un’altra scossa nel mar Adriatico di magnitudo 2.8 gradi alle ore 3:22 della scorsa notte, ma anche un movimento tellurico nei Campi Flegrei, a due passi da Napoli. In questo caso il terremoto si è verificato all’una e dieci della scorsa notte ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO, AI CAMPI FLEGREI E A PERUGIA

L’epicentro ha avuto coordinate geografiche di 40.8 gradi di latitudine e 14.11 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata di 4 chilometri sotto il livello marino. Secondo quanto comunicato dalla Sala Operativa INGV_OV (Napoli), diversi sono i Comuni che hanno avvertito il sisma nei Campi Flegrei, leggasi Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto e Napoli. Infine segnaliamo un’altra scossa di terremoto verificata oggi in provincia di Perugia, di preciso a cinque chilometri ad ovest da Valfabbrica. Anche in questo caso la magnitudo è stata lieve, 2.0 gradi sulla scala Richter, e le coordinate geografiche (lat, lon) 43.14, 12.55 ad una profondità di 9 km. L’evento tellurico è avvenuto a 14 chilometri dalla città di Perugia e a 24 da quella di Foligno, mentre Arezzo e Terni risultano essere distanti 65 chilometri. In tutti i casi elencati non si sono verificati danni ad edifici o vie di comunicazione ne tanto meno dei feriti fra la popolazione interessata dal sisma.

