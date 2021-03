Terremoto oggi mar Adriatico M 4.3/ Ingv ultime notizie: altre 9 scosse registrate

Sono ancora diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi nel mar Adriatico centrale, zona che da tre giorni a questa parte sta continuando a tremare in maniera decisamente significativa. Così come riferito dal portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, oggi si sono verificate ben 9 scosse superiori alla magnitudo 2.0 gradi, a cominciare dalla prima delle ore 5:02 di stamane fino all’ultima di pochi minuti fa, delle 10:40.

Di queste nove scosse, sei sono state superiori a magnitudo 3.0 gradi fra cui anche la più forte di magnitudo 4.3 registrata alle ore 9:35 di stamattina, e con coordinate geografiche pari a 42.75 gradi di latitudine, 16.17 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, così come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma. Si è trattato di una scossa avvenuta sempre in mare aperto, di conseguenza nessun paese ne città è stato interessato dall’evento, ma resta il fatto che il mar Adriatico sta tremando ininterrottamente ormai da 72 ore.

TERREMOTO OGGI NEL MAR ADRIATICO E A FROSINONE

Fra le scosse di terremoto di oggi da segnalare anche un sisma di magnitudo 2.3 gradi avvenuto nella regione Lazio, precisamente in quel del comune di Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. L’evento tellurico è stato segnalato sempre dall’Ingv alle ore 3:40 della notte appena passata, quella fra lunedì 29 e martedì 30 marzo, ed è stato localizzato in un epicentro con coordinate di 41.71 gradi di latitudine e 13.7 di longitudine, con l’aggiunta di un ipocentro, la profondità, pari a sette chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto specificato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni che hanno avvertito il sisma sono stati Campoli Appennino, Vicalvi, Fontechiari, Alvito e Broccostella. A livello di città, invece, si segnalano Latina, L’Aquila e Chieti dislocate in un raggio compreso fra i 70 e gli 80 chilometri dall’epicentro. Tutte le scosse segnalate oggi dall’Ingv non hanno causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

