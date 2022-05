Terremoto oggi mar Ionio M 1.7/ Ingv ultime notizie, trema la costa marchigiana

Anche oggi, martedì 31 maggio 2022, si sono verificate delle scosse di terremoto in Italia quanto nel resto del Paese. Stando a quanto fatto sapere dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significato è quello che è avvenuto in mare aperto, nello Ionio Meridionale, alle ore 4:07 di oggi.

La scossa di terremoto è stata di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto delle coordinate geografiche pari a 37.2810 gradi di latitudine, quindi 15.7830 di longitudine, e una profondità di 35 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non vi sono comuni in zona, visto che il sisma è appunto stato localizzato lontano dalla costa, mentre, per quanto riguarda le città, Siracusa è risultata quella più vicina, a 50 chilometri di distante, con Acireale e Catania a 66 e Reggio Calabria a 93.

TERREMOTO OGGI ASCOLI: TREMA LA COSTA MARCHIGIANA

L’Ingv ha segnalato un’altra scossa di terremoto, avvenuta non oggi ma ieri sera, e anche in questo caso in mare aperto, lungo la Costa Marchigiana Picena, in provincia di Ascoli. L’evento tellurico è stato registrato di preciso poco prima della mezzanotte di ieri, alle ore 23:49, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.0420 gradi di latitudine, 14.0780 di longitudine, e una profondità di 38 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano le località di Cupra Marittima, Grottamare e San Benedetto del Tronto, noti comuni della riviera marchigiana in provincia di Ascoli Piceno, mentre le città più vicine sono risultate essere Teramo, Montesilvano e Pescara, rispettivamente a distanza di 52, 59 e 65 chilometri. Lungo la Costa marchigiana sono stati segnalate altre tre scosse, tutti superiori alla magnitudo 2.0 gradi: una alle ore 14:35 di ieri di magnitudo 2.1, una alle 17:33 sempre di ieri di magnitudo 3.3 e infine una alle 17:43 di ieri di magnitudo 2.2. Tutte le scosse di terremoto verificatesi oggi e ieri in Italia, non hanno causato danni ne tanto meno vittime o feriti.

