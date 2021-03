Terremoto oggi Mar Ionio M 2.8/ Ultime notizie Ingv, trema anche Catania

Andiamo ad analizzare insieme le scosse di terremoto che si sono verificate quest’oggi nella nostra penisola. Due gli eventi tellurici segnalati dal sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, a cominciare da un sisma di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter verificatosi in mare aperto, presso lo Ionio Meridionale. Il terremoto è stato registrato alle ore 12:26 di oggi, poco più di un’ora fa, in una zona con coordinate geografiche pari a 36.2 gradi di latitudine e 15.33 di longitudine, e con l’aggiunta di un ipocentro, una profondità, pari a 15 chilometri sotto il livello del mare.

Stando a quanto segnalato dai professionisti della Sala Sismica INGV-Roma, nessun comune ha avvertito la scossa, visto che la stessa si è verificata al largo, e le città più vicine sono state Modica, Siracusa e Ragusa, ma dislocate in un raggio compreso fra gli 89 e i 97 chilometri dall’epicentro. Un altro terremoto è stato segnalato oggi in Sicilia, precisamente in quel di Catania, in località Milo, nel parco dell’Etneo, e comune noto per altre scosse passate.

TERREMOTO OGGI A MILO, PROVINCIA DI CATANIA

Il terremoto di oggi a Milo è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter e si è verificato subito dopo la mezzanotte, alle ore 00:15, in una zona con coordinate geografiche di 37.73 gradi di latitudine, 15.12 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Stando alla Sala Operativa INGV_OE di Catania, i comuni che hanno avvertito il sisma sono stati quelli di Sant’Alfio, Zafferana Etna, Santa Venerina, Giarre e Riposto, tutti nella provincia catanese. Per quanto riguarda le città più vicine, invece, si segnala la presenza di Acireale e Catania rispettivamente 13 e 25 chilometri dalla zona del sisma. In entrambe le scosse non si sono verificati dei danni alle strutture degli edifici o alle vie di comunicazioni, ne tanto meno feriti o vittime.

