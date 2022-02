Terremoto oggi Mar Ionio M 2.9/ Ingv ultime notizie, sciame sismico: 7 scosse

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, venerdì 25 febbraio 2022, in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno aggiorna live l’elenco dei movimenti tellurici, l’ultimo sisma significativo è quello registrato nel Mar Ionio Meridionale, qualche chilometro al di sotto dello Stretto di Messina.

In quella zona della nostra penisola si sono verificati diversi movimenti tellurici nelle ultime ore, e si può quindi parlare di un vero e proprio sciame sismico. A riguardo l’Ingv ha segnalato 7 scosse fra le ore 22:54 di ieri sera e l’1:18 della notte passata, tutte superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. Il terremoto più significativo è stato quello che non si è verificato oggi ma ieri alle 22:54, di magnitudo 3.5 gradi.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI NEL MAR IONIO MERIDIONALE. TREMA ANCHE L’INDONESIA

Quindi se ne è verificato uno di magnitudo 2.9 gradi poco dopo la mezzanotte, alle ore 00:07, mentre tutti gli altri sono stati di magnitudo 2.1, 2.2 e uno di 2.4 dodici minuti dopo la mezzanotte. Tutte le scosse sono state classificate con un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.259 gradi di latitudine, 15.818 di longitudine, e una profondità, un ipocentro, di 19 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono state localizzate le città di Siracusa, distante 51 chilometri, quindi Acireale a 70, Catania sempre a 70 e infine Reggio Calabria a 96.

Non si segnalano danni ne feriti, anche perchè il terremoto è avvenuto in mare e di conseguenza gli effetti sono stati attutiti, ma bisognerà capire se questo sciame proseguirà anche nelle prossime ore o meno. L’Ingv ha infine segnalato una scossa di terremoto nella giornata di oggi avvenuta in Indonesia, di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata localizzata alle ore 2:39 italiane, le 9:39 locali, in una zona con coordinate geografiche (lat, lon) 0.204, 99.977 ad una profondità di 20 km. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 gradi in quel di Amatrice, in provincia di Rieti, alle ore 7:41 di stamane.



