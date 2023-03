Terremoto oggi mar Ionio M 4.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche ai Campi Flegrei

Scopriamo insieme quali sono state le ultime scosse di terremoto che si sono verificate nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo 2023. Tramite il portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e il bollettino aggiornato live, scopriamo che l’ultimo evento tellurico è stato quello registrato nel mar Ionio Meridionale, lontano dalla terra ferma. Si è trattato di un evento tellurico avente una magnitudo di 4.3 gradi sulla scala Richter, e localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 36.4960 gradi di latitudine, 19.7990 di longitudine e una profondità di 25 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato registrato alle ore 00 e 41 minuti della scorsa notte, e non sono stati segnalati danni ne feriti.

Un’altra scossa di terremoto oggi è avvenuta lungo la Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza, un evento tellurico di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 1 e 24 minuti. Le sue coordinate geografiche sono state 39.3040 gradi di latitudine, 15.6810 di longitudine, e una profondità di 256 chilometri sotto il livello del mare. Nessun Comune in zona è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, mentre la città più vicina è risultata essere Cosenza, distante 50 chilometri, quindi Lamezia Terme a 66 e Catanzaro a 90. Anche in questo caso non si segnalano danni ne feriti.

TERREMOTO OGGI CAMPI FLEGREI M 2.2: I DETTAGLI INGV

Infine è stato localizzato oggi dall’Ingv un terremoto a Campi Flegrei, un evento di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 4:02 della giornata odierna, giovedì 9 marzo 2023. Le coordinate geografiche del movimento tellurico sono state 40.8400 gradi di latitudine, 14.1180 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli) che ha fatto sapere che in zona sono stati individuati i Comuni di Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano di Napoli e Qualiano, tutti quartieri partenopei. Pozzuoli, distante due chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Napoli invece più staccata a 11 chilometri.

