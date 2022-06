Terremoto oggi mar Tirrendo M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 2 giugno 2022, in quel della nostra nazione e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico registrato nel nostro Paese è stato quello avvenuto alle ore 10:40 di questa mattina, nel mar Tirreno Meridionale, con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a tre chilometri a nord ovest della località di Muccia, paese in provincia di Macerata (Marche).

La scossa di terremoto è stata di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuta alle ore 4:20 di questa mattina, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.1010 gradi di latitudine, 13.0160 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quello che ha fatto sapere la Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Camerino, Serravalle di Chienti, Pieve Torina, Pievebovigliana e Sefro, tutte località del maceratese, mentre la città più vicina è risultata essere Foligno, distante 30 chilometri, con Perugia a 51, Terni a 67 e Ancona a 70.

TERREMOTO OGGI A MESSINA DI MAGNITUDO 2.0 GRADI: I DETTAGLI

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata alle ore 2:06 della notte di oggi, fra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, a due chilometri ad est di San Piero Patti, comune in provincia di Messina, Sicilia. L’evento tellurico è stato anche in questo caso di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato con coordinate geografiche pari a 38.0560 gradi di latitudine, 14.9840 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

In zona si trovano i comuni di Montalbano Elicona, Labrizzi, Raccuja, Basicò e Ucria, paesi della provincia di Messina, e proprio la città dello Stretto è risultata essere la più vicina all’epicentro, distante 52 chilometri, al pari di Acireale. Più staccata invece Reggio Calabria, a 58 chilometri di distanza, con Catania a 62. Le due scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni a edifici o vie di comunicazione, ne tanto meno dei feriti o delle vittime.

