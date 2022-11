Terremoto oggi mar Tirreno M 2.0/ Ingv ultime notizie, forte scossa in Romania M 5.3

Andiamo a vedere anche oggi, giovedì 3 novembre 2022, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello avvenuto nel mar Tirreno Meridionale, lontano dalla terraferma, nel corso della notte passata.

Il sisma è avvenuto di preciso alle ore 3:28 fra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre 2022, ed ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, le coordinamento geografiche del movimento tellurico in questione sono state 38.7650 gradi di latitudine, 15.4650 di longitudine, e una profondità di 108 chilometri sotto il livello del mare. In zona non sono stati individuati Comuni limitrofi mentre la cittadina più vicina è risultata essere Messina, distante 64 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 75, quindi Lamezia Terme a 78, Cosenza a 90 e infine Catanzaro a 99.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO: I DETTAGLI INGV

Fra le scosse di terremoto che vi segnaliamo oggi anche quanto avvenuto in provincia di Campobasso, di preciso a quattro chilometri a nord ovest della località di San Giacomo degli Schiavoni. In questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 41.9880 gradi di latitudine, 14.9110 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare.

I comuni in zona individuati sono stati quelli di Petacciato, Termoli, Guglionesi, Campomarino e Monenero di Bisaccia, tutti della provincia di Campobasso, mentre San Severo è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 51 chilometri, con Chieti più staccata a 73, quindi Pescara a 78, Foggia a 79 e infine Montesilvano a 86 chilometri. Da segnalare infine una forte scossa di terremoto registrata stamane, alle ore 5:50, in quella della Romania, con una magnitudo di ben 5.3 gradi sulla scala Richter.

