Terremoto oggi mar Tirreno M 2.0/ Ingv, ultime notizie, trema lo Stretto di Messina

Quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia? Stando a quanto comunicato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico superiore alla magnitudo 2.0 registrato nel nostro Paese è stato quello di pochi minuti fa, precisamente delle ore 6:52, in quel del mar Tirreno Meridionale.

Siamo nei pressi dello Stretto di Messina, fra la Sicilia e la Calabria, in mare aperto, e la scossa ha avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter con una profondità di ben 170 chilometri sotto il livello del mare. L’ipocentro è stato invece localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona con coordinate geografiche pari a 38.67 gradi di latitudine e 15.419 di longitudine, mentre, per quanto riguarda le città più vicine, Messina si trova a 54 chilometri di distanza, mentre a 65 troviamo Reggio Calabria e infine a 85 Lamezia Terme. La scossa non ha provocato alcun danno, sia per via del suo ipocentro, quanto per il fatto di essere avvenuta in mare, e ciò ha mitigato di molto i suoi effetti.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO: TREMA ANCORA IL TREVIGIANO

Quello nel mar Tirreno Meridionale è stato l’unico terremoto avvenuto oggi, almeno fino ad ora, mentre in precedenza c’era stato un sisma in Veneto, a cinque chilometri a nord est della nota località di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. In quel caso il movimento tellurico è stato di 3.6 gradi sulla scala Richter, mentre le coordinate geografiche sono state di 45.943 gradi di latitudine, 12.016 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

La scossa è stata segnalata dall’Ingv alle ore 16:20 di ieri pomeriggio, e nei pressi dell’epicentro si segnalano i comuni di Segusino, Miane, Quero Vas, Follina e Vidor, tutti posizionati fra il trevigiano e la provincia di Belluno. Treviso dista 35 chilometri dall’epicentro, mentre a 50 troviamo Pordenone. Per tutte le altre scosse di terremoto verificatesi ieri vi rimandiamo all’articolo dedicato.

