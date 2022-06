Terremoto oggi mar Tirreno M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pisa

Anche nella giornata di oggi, martedì 28 giugno 2022, sono state registrate dall’Ingv delle scosse di terremoto . Nel dettaglio, l’ultimo sisma significativo segnalato live dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano è stato quello localizzato in mare aperto, nel Tirreno Meridionale.

Si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, quindi tutto sommato lieve, registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nel cuore della notte passata, alle ore 3:05 fra lunedì 27 e martedì 28 giugno 2022. Il terremoto ha avuto delle coordinate geografiche pari a 38.4750 gradi di latitudine, 13.7040 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda le città limitrofe, si segnalano Bagheria e Palermo, distanti rispettivamente 47 e 50 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI A PISA, I DETTAGLI INGV DEL SISMA

L’Ingv non ha segnalato altre scosse di terremoto oggi superiori alla magnitudo 2.0 gradi nelle scorse ore, mentre è stato registrato un sisma in Toscana, precisamente a cinque chilometri a nord est della località di Vecchiano, in provincia di Pisa. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, e avente coordinate geografiche pari a 43.8250 gradi di latitudine, 10.4190 di longitudine, e una profondità di 6 chilometri sotto il livello del mare.

La scossa di terremoto di oggi nel pisano è stata registrata all’alba di stamane, precisamente alle ore 4:48, ed in zona sono stati individuati i comuni di San Giuliano Terme, Massarosa e Capannori. Lucca è stata invece la città più vicina, distante sette chilometri dall’epicentro, con Pisa a 12, Viareggio a 14 e Livorno a 31. Entrambe le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina, non hanno causato alcun danno a vie di comunicazione o edifici, ne tanto meno dei feriti vista la loro scarsa potenza, tenendo conto che una ha superato di poco i 2.0 gradi mentre l’altra era inferiore. Rimaniamo in attesa di altre eventuali scosse di terremoto che dovessero verificarsi oggi, e saremmo pronti ad aggiornarvi.

