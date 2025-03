TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO, VICINO LE EOLIE

Non lontano dalle Isole Eolie il terremoto oggi registra dalla sala sismica di Roma dell’Ingv: è avvenuto nella zona meridionale del Mar Tirreno e non ha avuto Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro, ma soprattutto non ha destato preoccupazione, non avendo avuto una forte magnitudo. Infatti, quella registrata è stata di ML 2.4 sulla scala Richter. In merito al punto in cui si è verificato il sisma, lo si può localizzare con precisione utilizzando le coordinate geografiche fornite dall’Ingv, che in questo caso sono latitudine 38.9270, longitudine 15.3920 e ipocentro a 183 chilometri.

Dunque, la profondità a cui è avvenuto tale terremoto oggi è molto alta, ciò insieme al fatto che l’entità è stata lieve e, tenendo conto anche dell’epicentro, rappresenta un fattore che ha inevitabilmente inciso sul fatto che tale sisma non sia stato avvertito dalla popolazione. Discorso simile per il terremoto registrato ieri, in questo caso nel Mar Ionio, nonostante una magnitudo più alta, pari a ML 3.4.

TERREMOTO OGGI ANCHE VICINO MONGHIDORO (BOLOGNA)

Tra le scosse di terremoto oggi da segnalare ce n’è una lieve, di magnitudo ML 1.6 sulla scala Richter, che è stata registrata in Emilia-Romagna. L’epicentro del sisma avvenuto alle ore 8:22 di oggi è stato individuato non lontano da Bologna, in particolare a 8 chilometri da Monghidoro.

In questo caso c’è una lista di Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro, visto che il sisma è avvenuto in una zona abitata, ma comunque tale scossa non è stata avvertita in maniera distinta dalla popolazione locale, visto che ha avuto appunto un’entità bassa.

Per quanto riguarda la lista sopracitata, comprende le seguenti città, tra cui anche piccoli paesini dell’Emilia-Romagna: Castel del Rio, Firenzuola, Loiano, Fontanelice, San Benedetto Val di Sambro, Palazzuolo sul Senio, Monzuno, Monterenzio, Borgo Tossignano e Casola Valsenio.