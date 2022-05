Terremoto oggi mar Tirreno M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche il Vesuvio

E’ lunedì 30 maggio 2022 e come sempre anche oggi daremo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia così come nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante registrato nel nostro Paese è stato quello localizzato nel Mar Tirreno Meridionale alle ore 5:19 di stamane.

L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto in mare aperto, fra la Sicilia e la Calabria, precisamente in una zona con coordinate geografiche pari a 38.4790 gradi di latitudine, 15.3190 di longitudine, e una profondità di 131 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto riporta la Sala Sismica INGV-Roma, il sisma è stato localizzato a 38 chilometri di distanza da Messina, 50 da Reggio Calabria e infine 97 da Acireale, mentre non si segnalano comuni in zona essendo lo stesso avvenuto in mare aperto.

TERREMOTO OGGI AL VESUVIO E A MODENA, I DETTAGLI INGV

Segnaliamo anche un terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter avvenuto oggi presso il Vesuvio, noto vulcano attivo di Napoli. In questo caso il sisma è avvenuto alle 3:20 della notte passata, fra domenica 29 e lunedì 30 maggio 2022, registrato con coordinate geografiche parti a 40.8220 gradi di latitudine, 14.4250 di longitudine, e una profondità di 0 km, praticamente in superficie.

Numerosi i comuni individuati in zona dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli), come ad esempio San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, quindi Ottaviano, Sant’Anastasia e Pollena Trocchia. Troviamo inoltre Portici e Torre del Greco, distanti sei chilometri, quindi Ercolano, Scafati, e infine Acerra e Napoli, a 15 chilometri di distanza. Da segnalare infine una scossa di terremoto registrata oggi a Polinago, in provincia di Modena, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter: il sisma è avvenuto alle ore 4:15 di stamane e non ha ovviamente causato dei danni ne tanto meno dei feriti, vista la sua moderatezza.

