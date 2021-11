Terremoto oggi mar Tirreno M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche la Svizzera

Anche oggi diamo uno sguardo all’elenco di scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, da nord a sud della nostra penisola. Ci faremo aiutare come sempre dal portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che puntualmente classifica gli eventi tellurici del nostro territorio, ma anche quelli delle nazioni straniere. L’ultimo sisma segnalato è quello avvenuto alle ore 4:42 di questa mattina in mare aperto, precisamente nel Tirreno meridionale, di fronte alle coste di Calabria e Sicilia. Si è trattato di una scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, individuata di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 39.287 gradi di latitudine, 15.281 di longitudine, e una profondità di ben 252 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Vicenza M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa nella notte in Veneto

Nessun paese limitrofo è stato segnalato, mentre, la città più vicina è risultata essere Cosenza, distante comunque 84 chilometri dall’epicentro, con Lamezia Terme invece a 96. Nella serata di ieri è stato invece segnalato dall’Ingv, un terremoto in Svizzera di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter. Il sisma, in questo caso, è avvenuto alle ore 18:27, e classifica con coordinate geografiche (lat, lon) 46.694, 7.632 ad una profondità di 12 km. Infine segnaliamo la scossa di ieri pomeriggio, precisamente delle ore 17:19, in quel della regione Abruzzo.



TERREMOTO OGGI NEL TIRRENO MERIDIONALE, SVIZZERA E L’AQUILA: TUTTI I DETTAGLI INGV

Siamo a quattro chilometri a nord est della località di Barete, in provincia de L’Aquila, e l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter. Il terremoto abruzzese ha avuto un ipocentro, una profondità, pari a 12 chilometri sotto il livello del mare, mentre, le coordinate dell’epicentro sono state 42.478 gradi di latitudine e 13.315 di longitudine.

Terremoto oggi mar Adriatico M 2.8/ Ingv ultime notizie, trema anche Enna

Pizzoli, Capitignano, Cagnano Amiterno, Montereale e Campotosto, sono i comuni nella zona, mentre, a livello di città, si segnalano L’Aquila a 16 chilometri di distanza, quindi Teramo a 38 e Terni a 56. Tutte e tre le scosse segnalate non hanno causato danni ne feriti.

LEGGI ANCHE:

Terremoto oggi, Ingv ultime scosse/ Scossa M 2.0 ad Ascoli Piceno: trema la Croazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA