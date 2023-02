Terremoto oggi mar Tirreno M 2.6/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Norcia

E’ giunto il momento anche oggi, lunedì 27 febbraio 2023, di andare a scoprire quali sono state le scosse di terremoto più gravi delle ultime ore. Stando a quanto riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico è stato quello registrato nel mar Tirreno Meridionale. Il sisma è accaduto non oggi ma nella serata di ieri, alle ore 20:44 di domenica 26 febbraio 2023, ed ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.6580 gradi di latitudine, 14.1540 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre nessun comune è stato individuato in zona essendo lo stesso terremoto localizzato in mare aperto. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Bagheria, distante 85 chilometri, con Palermo a 91. Il terremoto non ha ovviamente causato alcun danno ne tanto meno dei feriti, visto la sua scarsa potenza.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 1.2: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nella regione Marche, un sisma molto lieve con una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter, localizzato a sei chilometri a est della nota località di Norcia, in provincia di Perugia. L’evento tellurico è avvenuto alle ore 1:14, nel cuore della scorsa notte, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.8180 gradi di latitudine, 13.1800 di longitudine, e un ipocentro, la profondità, di 10 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa è stata individuata nei pressi di Castelsantangelo sul Nera, Arquata del Tronto, Montegallo, Preci e Ussita, località dislocate fra la provincia di Macerata e quella di Perugia, essendo il sisma registratosi a cavallo fra Marche e Perugia. Foligno è invece risultata essere la città più vicina al terremoto, distante 42 chilometri, con Teramo a 46, quindi Terni a 52 e L’Aquila a 55. Anche in questo la scossa di terremoto non ha causato alcun danno ne ferito: saremo pronti ad aggiornarvi in caso di altri movimenti tellurici importanti.

