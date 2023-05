Terremoto oggi mar Tirreno M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Amatrice

E’ lunedì 29 maggio 2023 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel mondo nelle ultime ore. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico interessante è stato quello accaduto nel mar Tirreno Meridionale alle ore 2:01 della notte passata, fra domenica 28 e lunedì 29 novembre.

Si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, registrato presso un epicentro con coordinate geografiche pari a 38.7430 gradi di latitudine, 15.5140 di longitudine, e una profondità di 193 chilometri sotto il livello del mare, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nel raggio di 20 km non sono stati individuati dei Comuni, mentre la città più vicina è risultata essere Messina, distante 61 chilometri, con Reggio Calabria a 71 e quindi Lamezia Terme a 75.

TERREMOTO OGGI AD AMATRICE E MODENA: I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha registrato oggi un terremoto anche a 4 chilometri a est di Amatrice, in provincia di Rieti (regione Lazio). In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 4:47 di stamattina. Le sue coordinate geografiche sono state 42.6390 gradi di latitudine, 13.3340 di longitudine, e una profondità di 10 km sotto il livello del mare.

Accumoli, Campotosto, Capitignano, Cittareale e Cortino sono state le località più vicine al sisma, a cavallo fra Abruzzo e Lazio, mentre Teramo, distante 30 chilometri, è risultata essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro. L’Ingv ha infine segnalato oggi una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter avvenuta in Emilia Romagna, a 4 chilometri a sud ovest di Finale Emilia, in provincia di Modena. Il terremoto è stato registrato alle ore 3:50 di oggi in una zona con coordinate geografiche pari a 44.8020 gradi di latitudine, 11.2770 di longitudine, e una profondità di 37 chilometri sotto il livello marino.

