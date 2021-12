Terremoto oggi mar Tirreno M 2.8/ Ingv ultime notizie: tre scosse a Norcia

E’ giovedì 30 dicembre 2021 e anche oggi facciamo il consueto punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e all’estero. Stando a quanto segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto come Ingv, l’ultimo sisma significativo è stato quello della tarda serata di ieri, precisamente delle ore 22:40, registrato in mare aperto, nel Tirreno Meridionale.

La scossa ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 38.731 gradi di latitudine, 13.805 di longitudine, oltre ad una profondità di 42 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il movimento tellurico non ha interessato da vicino alcun paese, essendo avvenuto in mare, e le città più vicine risultano essere Bagheria e Palermo, distanti rispettivamente 77 e 78 chilometri. L’Ingv ha registrato anche un mini sciame sismico di lieve entità nella regione Umbria, precisamente presso la nota località di Norcia, in provincia di Perugia.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE E A NORCIA: I DETTAGLI INGV

Poco dopo le ore 4:00 sono state registrate tre diverse scosse, fra cui la più forte di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 4:06. Si è trattato di un terremoto con coordinate geografiche pari a 42.8 gradi di latitudine, 13.092 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Preci, Cascia, Castelsantangelo sul Nera, Cerreto di Spoleto e Visso, tutti dislocati fra il perugino e la provincia di Macerata, nelle Marche, visto che il sisma è avvenuto a cavallo delle due regioni. La città più vicina all’epicentro è risultata essere Folingo, distante 36 chilometri, mentre Terni è posizionata a 45, e Teramo a 52. Le altre due scosse registrate in quel di Norcia sono avvenute alle ore 4:11, di magnitudo 1.1 gradi sulla scala Richter, e alle ore 4:03, di 1.0 gradi.

