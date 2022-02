Terremoto oggi mar Tirreno, M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Frosinone

Anche oggi, venerdì 11 febbraio 2022, andremo ad analizzare quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia quanto nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è quello segnalato nel mar Tirreno Meridionale alle ore 7:38 di stamattina, con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter. Il sisma è avvenuto in mare aperto e non ha interessato alcun Paese ne tanto meno delle città. In precedenza è stato segnalata un’altra scossa di terremoto oggi a un chilometro a nord est di Villa Santa Lucia, comune in provincia di Frosinone, siamo nella regione Lazio.

La scossa è stata di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:32, in una zona con coordinate geografiche pari a 41.513 gradi di latitudine, 13.778 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona troviamo i comuni di Piedimonte San Germano, Terelle, Cassino, Aquino e Castrocielo, tutti del frusinate, mentre le città più vicine risultano essere Caserta, distante 67 chilometri, e Aversa, a 70 chilometri dall’epicentro.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE E A L’AQUILA: I DETTAGLI INGV

Poco prima della mezzanotte di ieri, erano le 23:52, è invece avvenuta una scossa di terremoto in mare aperto, presso il Tirreno Meridionale. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto le seguenti coordinate geografiche: 38.471 gradi di latitudine, 15.535 di longitudine, e una profondità di 135 chilometri sotto il livello marino.

Nessun comune è stato segnalato in zona, mentre la città più vicina è risultata essere Messina, distante 31 chilometri. Infine segnaliamo una scossa di terremoto avvenuta alle 2:36 della notte passata a tre chilometri a nord est della località di Scanno, in provincia de L’Aquila, Abruzzo. Si è trattato di un evento tellurico molto lieve, di magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, che quasi sicuramente non è stato avvertito dalla popolazione locale. Tutte e tre le scosse di terremoto avvenute oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni a persone e/o cose.

