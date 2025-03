TERREMOTO OGGI TRA MAR TIRRENO E CONFINE CON LA FRANCIA

Una scossa di terremoto oggi a largo del Mar Tirreno: la sala sismica di Roma dell’Ingv l’ha registrata quasi due ore dopo la mezzanotte. Infatti, mancavano cinque minuti alle 2 quando si è verificato un sisma di magnitudo ML 2.9 sulla scala Richter nella parte meridionale del Mar Tirreno. Comunque, sono disponibili anche le coordinate per individuare con maggiore precisione l’epicentro di questo terremoto che comunque non ha Comuni entro i 20 chilometri, inoltre non è stato avvertito anche perché è stato molto profondo, avendo avuto ipocentro a 130 chilometri di profondità.

Terremoto oggi Cuneo M 1.3/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.0 nel mar Tirreno meridionale

Tornando alle coordinate, il sisma è avvenuto a latitudine 38.4860 e longitudine 15.5140. Un’ora dopo circa, alle ore 03:10, è stato registrato un terremoto oggi al confine dell’Italia con la Francia. In questo caso è stato di entità ML 2.7 sulla scala Richter, con epicentro non lontano da Acceglio, Bellino e Pontechianale, tutti e tre Comuni in provincia di Cuneo ed entro i 20 chilometri dall’epicentro di questo sisma, che non ha destato alcuna preoccupazione tra la popolazione locale.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino Ingv: suolo sollevato di un centimetro fra il 15 e il 16 febbraio

TERREMOTO NELLA SERATA DI IERI IN PROVINCIA DI CATANIA

Resta alta l’attenzione sull’attività sismica, infatti nella giornata di ieri è stato registrato un terremoto di magnitudo ML 2.0 in Sicilia. La scossa è avvenuta nella zona della provincia di Catania, e più precisamente a 2 chilometri da Piedimonte Etneo. La sala operativa dell’Ingv-Oe di Catania ha individuato il punto preciso in cui si è verificato il sisma a latitudine 37.8010, longitudine 15.1570 e ad una profondità di 7 chilometri.

La scossa, che è stata registrata nella serata di ieri, alle ore 21:18, non si è rivelata affatto preoccupante, ma comunque la lista dei Comuni più vicini include, considerando una zona prossima di 10 chilometri, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa, Mascali, Sant’Alfio, Calatabiano, Giarre, Riposto, Gaggi, Milo e Castiglione di Sicilia.

TERREMOTO OGGI PERUGIA M 2.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche nella provincia di Catania