Terremoto oggi mar Tirreno M 3.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Terni

Anche oggi, martedì 3 gennaio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha segnalato a riguardo un movimento tellurico nel mar Tirreno meridionale con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter alle ore 8:29. Un’altra scossa è stata invece registrata a quattro chilometri a nord est della località di Valgrisenche, in provincia di Aosta.

Si è trattato di un terremoto lieve, di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter, registrato poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 13 minuti, e in una zona con coordinate geografiche di 45.6580 gradi di latitudine, 7.1020 di longitudine, e un ipocentro, la profondità, pari a 6 chilometri sotto il livello del mare. Come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Rhêmes-Saint-Georges, Avise, Arvier, Introd e Saint-Nicolas, tutti della provincia di Aosta, mentre la città più vicina è risultata essere Torino, distante 79 chilometri dall’epicentro, con Moncalieri più staccata a 86. La scossa di terremoto di oggi aostana non ha causato ovviamente danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A TERNI M 1.6: TUTTI I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto lieve avvenuta oggi, precisamente quella registrata a sei chilometri a nord est della località di Ferentillo, in provincia di Terni, nella regione Umbria. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter, e registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:51 fra lunedì 2 e martedì 3 gennaio 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.6530 gradi di latitudine, 12.8510 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni di Scheggino, Polino, Monteleone di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Montefranco, mentre la città più vicina è risultata essere Terni, distante 20 chilometri, con Foligno più staccata a 29 e L’Aquila a 56. Anche in questo caso il terremoto non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

